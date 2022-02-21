Петербургскому кондуктору брызнули в лицо краской из-за замечания про граффити

Петербургскому кондуктору брызнули баллончиком с краской в лицо после замечания хулиганам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургского кондуктора обрызгали краской после замечания вандалам. Нарушители покоя разрисовывали трамваи баллончиками во время стоянки транспорта. О случае рассказали в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Питер решает".

- Транспорт на станциях разрисовывали 24-летний парень и его 40-летний друг. Один из кондукторов заметил вандализм, вышел и отругал художников, - говорится в сообщении группы во "ВКонтакте".

На критику один из "художников" отреагировал остро и брызнул кондуктору баллончиком краски в лицо. В группе добавили, что за вандализм и хулиганство граждане ответят в суде.

Пользователи в комментариях осудили поведение мужчин.

- Пусть отмывают и восстанавливают, - согласились жители города в сети.

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