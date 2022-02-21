Предприятия ЖКХ оштрафовали почти на 55 млн рублей с начала 2022 года в Петербурге

Больше 800 управляющих компаний Петербурга оштрафовали почти на 55 миллионов рублей за плохую уборку снега с 1 января по 20 февраля 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В городе усилили контроль за уборкой снега с крыш домов. Губернатор поручил государственным жилищным инспекторам каждый день проводить осмотры. В их ходе проверили более 6 тысяч зданий с начала 2022 года. В 30% случаев выявили нарушения.

- С 1 января по 20 февраля 2022 года в городе проверили 6829 многоквартирных домов, - передали в пресс-службе правительства Петербурга.

Инспекции проверили работу больше 800 управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК. Из-за некачественной зимней уборки на нарушителей завели 576 административных дел. Сумма штрафов составила 54,4 миллиона рублей.

Напомним, что за плохую уборку снега возбудили и уголовные дела – 19 штук. Их завели после масштабных проверок на предприятиях ЖКХ.