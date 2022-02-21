"Ленфильм" вернул долг в 51 млн рублей Фонду кино

Киностудия "Ленфильм" выплатила долг Фонду кино в размере 51 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

"Ленфильм" выплатил 51-миллионный долг перед Фондом кино. Деньги выделили на съемки двух фильмов-детективов на исторические тематики. Об этом киностудия сообщила через пресс-службу.

- Деньги выделяли для поддержки фильмов «Контрибуция» режиссера Сергея Снежкина и «Три дня до весны» режиссера Александра Касаткина, - рассказали в «Ленфильме».

"Контрибуция" – исторический детектив. Действие происходит в 1918 году в Перми во время Гражданской войны. Фильм выиграл приз «Золотая ладья» кинофестиваля «Окно в Европу».

Три дня до весны" – детектив, действие которого разворачивается зимой 1942 года: в самые тяжелые дни блокадного Ленинграда. Режиссера консультировали ветеран спецслужб России Борис Пидемский, а также участник операции альпинистов по маскировке шпилей Ленинграда – Михаил Бобров.

Ранее "КП-Петербург" сообщала, что в марте появится инсталляция Ленфильма, которую посвятят кинопроизводству в годы Великой Отечественной войны.