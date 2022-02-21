Смольный запустил интернет-раздел об уборке снега в Петербурге

Правительство Петербурга запустило интернет-ресурс по мониторингу уборки снега Фото: Олег ЗОЛОТО

На сайте администрации Петербурга появился раздел по очистке снега. В нем отображают данные о результатах уборочных работ и об обращениях граждан по их качеству. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Сведения собирают из информационных систем города. Это позволяет оценить эффективность работы коммунальных служб. В том числе учитываются сообщения, поступившие на портал "Наш Санкт Петербург", – пояснили в правительстве города.

На странице раздела можно узнать количество выпавшего и вывезенного снега. Кроме этого, на ресурсе ведут статистику сообщений от жителей из разных районов Петербурга. Для связи администрация указала телефоны горячих линий. По номеру "004" граждане могут оставить жалобы на плохую уборку снега.

Ранее "Комсомольская правда в Петербурге" сообщала, что управляющие компании города оштрафовали почти на 55 миллионов рублей за некачественную уборку с начала 2022 года.