В МВД сообщили состояние девочки, пострадавшей от овчарки в Пулково

Правоохранительные органы рассказали о состоянии пострадавшей девочки в аэропорту Пулково Фото: Олег ЗОЛОТО

В Пулково 4-летнюю девочку укусила служебная овчарка. В управлении МВД на транспорте по СЗФО рассказали о состоянии ребенка.

- Сейчас девочка проходит амбулаторное лечение. Госпитализация ей не потребовалась. У мамы потерпевшей нет претензий, – рассказали в ведомстве.

Действия кинолога оценят в ходе проверки по факту происшествия.

Напомним, что женщина и малолетняя дочь оказались слишком близко к собаке. Овчарка укусила девочку за куртку в области левого плеча и оставила ссадину. Кинолог сразу убрала животное и извинилась перед матерью ребенка.