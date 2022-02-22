Приезд беженцев ДНР и ЛНР в Ленобласть задерживается

Беженцы из ДНР и ЛНР пока не торопятся в Ленобласть. Фото: REUTERS

Приезд беженцев из ДНР и ЛНР в Ленобласть все-таки задерживается. Об этом «КП-Петербург» сообщили в правительстве 47 региона. Напомним, женщин и детей готовятся принимать два детских оздоровительных лагеря – первый у границы с Эстонией, второй располагается под Гатчиной. Власти 47 региона уже прорабатывают вопрос об устройстве малышей в детсад, а подростков в школы. Но конкретики о новом быте людей пока мало.

- Поезд с беженцами не выехал ночью и сегодня, 23 февраля, не планируется, - уточнили в правительстве Ленобласти.

Добавим, что для беженцев собирают гуманитарную помощь. В основном, это предметы личной гигиены, детские игрушки и продукты длительного хранения. Необходима и одежда, пункты приема вещей можно посмотреть по ссылке.