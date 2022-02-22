В Красногвардейском районе Петербурга построят новый детсад на сто мест

В Петербурге построят новый детский сад. Фото: Смольный

На проспекте Металлистов в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга компания ООО Специализированный застройщик "УнистройРегион-2" к 2025 году построит детский сад. Земельный участок на время строительства передадут инвестору. Когда детсад будет готов, его передадут в собственность города.

- На трех этажах нового учреждения будут располагаться бассейн, помещения для спортивных и музыкальных занятий, а также столовая, медпункт и служебно-бытовые помещения, - сообщили во вторник, 22 февраля, в пресс-службе Смольного.

По данным пресс-службы, планируемый объем инвестиций составит 304 миллиона рублей. Строители обещают сдать новые детский сад до 2025 года.

Напомним, ранее в Смольном сообщили о запуске нового интернет-ресурса, с помощью которого петербуржцы смогут оценивать работу предприятий ЖКХ по очистке улиц города от снега.