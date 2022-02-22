В Петербурге с 1 апреля грядет первый этап транспортной реформы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 апреля на дороги Петербурга выйдут 864 новых автобуса. Об этом горожанам напомнил губернатор Александр Беглов. Как подчеркнул градоначальник, транспортная реформа пройдет в три этапа, постепенно, чтобы не допустить недопонимания среди пассажиров. Первая «глава» новой транспортной жизни Северной столицы намечена как раз на 1 апреля. Последние недели в Смольном активно рассказывают о тех или иных трассах социальных автобусов, которые заменят существующие маршрутки.

- Еще 693 современных автобуса пойдут в июне по новым маршрутам. На третьем этапе перевозчики выведут на линии еще 1 244 комфортабельных автобуса, - отмечает губернатор.

Любопытно, что большая часть обновленного автопарка города будет ездить на газомоторном топливе. Власти Петербурга собираются обновить и трамваи с троллейбусами - в общей сложности около 700 единиц транспорта.