Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге упала до 6,5 тысяч человек

Санкт-Петербург сохранил первое место по количеству заражений COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На фоне ослабления антиковидных ограничений в Санкт-Петербурге заболеваемость COVID19 за минувшие сутки упала с 9043 человек до 6575. Однако Северная столица сохранила за собой первую строчку в рейтинге суточных заражений среди всех регионов России. При этом число выздоровевших от вируса горожан выросло почти в три раза.

- В Северной столице за последние сутки отрицательный ПЦР-тест после коронавируса получили 21 878 жителей. Среди погибший от COVID-19 81 человек, - сообщили в оперативном штабе.

Согласно официальным данным, за время пандемии в городе на Неве «короной» заразились 1 392 427 человек, 1 148 975 из которых выздоровели, а 31 419 скончались от вируса.

Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге количество больных ковидом в стационарах и на дому вдвое уменьшилось.