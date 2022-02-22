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Здоровье22 февраля 2022 9:24

Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге упала до 6,5 тысяч человек

Несмотря на это, петербургские показатели по заразившимся оказались выше московских
Анастасия СОБОЛЕВА
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Санкт-Петербург сохранил первое место по количеству заражений COVID-19.

Санкт-Петербург сохранил первое место по количеству заражений COVID-19.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На фоне ослабления антиковидных ограничений в Санкт-Петербурге заболеваемость COVID19 за минувшие сутки упала с 9043 человек до 6575. Однако Северная столица сохранила за собой первую строчку в рейтинге суточных заражений среди всех регионов России. При этом число выздоровевших от вируса горожан выросло почти в три раза.

- В Северной столице за последние сутки отрицательный ПЦР-тест после коронавируса получили 21 878 жителей. Среди погибший от COVID-19 81 человек, - сообщили в оперативном штабе.

Согласно официальным данным, за время пандемии в городе на Неве «короной» заразились 1 392 427 человек, 1 148 975 из которых выздоровели, а 31 419 скончались от вируса.

Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге количество больных ковидом в стационарах и на дому вдвое уменьшилось.