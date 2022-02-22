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Общество22 февраля 2022 10:51

Общественный транспорт Петербурга станет экологичнее

Автобусы и троллейбусы города перейдут на новое топливо
Анастасия СОБОЛЕВА
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Смольный согласовал «дорожную карту» реформы общественного транспорта Петербурга.

Смольный согласовал «дорожную карту» реформы общественного транспорта Петербурга.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что одной из ближайших задач для властей города является переход на новую модель транспортного обслуживания.

- Мы переходим на экологичные виды топлива. Создаем безопасные, комфортные и удобные условия для поездок. Городской транспорт будет доступен всем льготным категориям пассажиров, - уточнил Беглов.

На прошлой неделе Смольный согласовал «дорожную карту» реформы общественного транспорта Петербурга. Ее осуществят в три этапа: в апреле по городу начнут курсировать 864 современных автобусов, в июне автопарк Северной столицы пополнят еще 693 транспортных средства, а в ходе третьего этапа, месяц старта которого губернатор не уточнил, перевозчики выведут на линии еще 1244 новых машин.

Городской электротранспорт ждет самое масштабное обновление за последние 30 лет. Петербург к 2024 году закупит 339 трамваев и 389 троллейбусов. В метрополитене появится 950 комфортабельных вагонов.