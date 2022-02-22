В УЕФА официально исключили перенос финала Лиги чемпионов из Петербурга

В УЕФА успокоили петербуржцев и не допустили возможности переноса финала Лиги чемпионов из Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

В УЕФА официально исключили возможность переноса финала Лиги чемпионов из Петербурга. Напомним, британские СМИ запустили слух, что концовка еврокубка переедет в Лондон из-за признания Россией ДНР и ЛНР. Как отметили в УЕФА в разговоре с журналистами из The Guardian, эти разговоры беспочвенны, но в футбольном союзе все-таки продолжают отслеживать неспокойную ситуацию в мире.

- В настоящее время планов по изменению места проведения финала нет, - отмечают в УЕФА.

Ранее «КП-Петербург» писала, что делегация УЕФА осталась довольна подготовкой Северной столицы России к финалу престижного футбольного турнира. Смольный уже активно набирает волонтеров для обеспечения работы спортивных инфраструктурных объектов.