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Спорт22 февраля 2022 12:23

В УЕФА официально исключили перенос финала Лиги чемпионов из Петербурга

В футбольном союзе добавили, что следят за ситуацией в мире, но еврокубок не переедет из Северной столицы России
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В УЕФА успокоили петербуржцев и не допустили возможности переноса финала Лиги чемпионов из Петербурга.

В УЕФА успокоили петербуржцев и не допустили возможности переноса финала Лиги чемпионов из Петербурга.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В УЕФА официально исключили возможность переноса финала Лиги чемпионов из Петербурга. Напомним, британские СМИ запустили слух, что концовка еврокубка переедет в Лондон из-за признания Россией ДНР и ЛНР. Как отметили в УЕФА в разговоре с журналистами из The Guardian, эти разговоры беспочвенны, но в футбольном союзе все-таки продолжают отслеживать неспокойную ситуацию в мире.

- В настоящее время планов по изменению места проведения финала нет, - отмечают в УЕФА.

Ранее «КП-Петербург» писала, что делегация УЕФА осталась довольна подготовкой Северной столицы России к финалу престижного футбольного турнира. Смольный уже активно набирает волонтеров для обеспечения работы спортивных инфраструктурных объектов.