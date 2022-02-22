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Общество22 февраля 2022 13:09

В Петербурге в 91% случаев «скорая» приезжает к пациенту за 20 минут

Об этом сообщил глава комздрава Дмитрий Лисовец
Авторы (2):
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Комздрав заверил о молниеносной работе "скорых" в Петербурге.

Комздрав заверил о молниеносной работе "скорых" в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге в 91-м проценте случаев «скорая» приезжает к пациенту за 20 минут. Об этом заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец во время очередного заседания правительства Северной столицы. Напомним, в городе серьезно снизилось количество пациентов, которые лечатся дома – пик «омикрона» пройден. Медикам можно чуть свободнее дышать.

- В динамике с допандемийными годами наблюдается увеличение доезда скорой до пациента. Это не голословные цифры, в 99% случаев бригада успевает приезжать к пациентам-сердечникам. Сфера здравоохранения в Петербурге существенна лучше, чем в остальных субъектах России, - подчеркнул Дмитрий Лисовец.

Добавим, что за минувшие сутки город на Неве сохранил лидерство по суточным заболеваниям коронавирусом, однако число зараженных все же идет на спад.