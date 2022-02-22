В Петербурге перед судом предстанет водитель, который сбил ребенка на самокате

В Петербурге будут судить водителя, который сбил ребенка на самокате. Фото: Олег ЗОЛОТО

Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело 42-летнего водителя, который в июне 2021 года на перекрестке улиц Оптиков и Туристской сбил несовершеннолетнего самокатчика. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

- Ребенку удалось выжить, в результате ДТП его в тяжелом состоянии доставили в больницу, - уточнили в надзорном ведомстве.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения (ПДД), повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Материалы дела и обвинительное заключение направили в райсуд для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, ранее «КП-Петербург» писала еще об одном ДТП с участием ребенка на пешеходном переходе: в Выборгском районе мигрант на иномарке сбил 12-летнего школьника. Его госпитализировали с ушибом лица