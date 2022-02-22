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Общество22 февраля 2022 14:48

В Петербурге наградили сотрудников ДПС, применивших оружие при задержании пьяных водителей

Трое инспекторов получат денежное поощрение
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Также наградили тех, кто смог грамотно воспользоваться служебным автомобилем во время погони

Также наградили тех, кто смог грамотно воспользоваться служебным автомобилем во время погони

Фото: Олег ЗОЛОТО

Начальник ГУ МВД России Роман Плугин денежно поощрил сразу нескольких инспекторов ДПС Петербурга, которым за последнее время пришлось применить табельное оружие при задержании пьяных водителей. Также наградили тех, кто смог грамотно воспользоваться служебным автомобилем во время погони.

- Одним из награжденных стал старший лейтенант полиции Сергей Сторожев, который 12 февраля смело направил служебный автомобиль наперерез мчащейся "Мазде" с пьяным водителем, скрывающимся от погони полицейских, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Также наградили инспектора ДПС Тосненского района Ленобласти прапорщика полиции Сергея Демьяненко. Он в тот же день задержал водителя груженного автовоза, который пьяным мчался по оживленной федеральной трассе.

Свою награду получил и инспектор ДПС УГИБДД прапорщик полиции Роман Линкевич, который 16 февраля в Выборгском районе ленобласти с помощью табельного оружия остановил нарушителя.