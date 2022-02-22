В Петербурге арестовали мужчину, напавшего в лифте на композитора Колкера

Подозреваемого в нападении задержали в тот же день Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

22 февраля Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу мужчину, который 20 февраля напал на известного композитора Александра Колкера. 88-летнего музыканта сначала сжали шею, а потом и пырнули ножом. Колкер получил одно ранение правой руки, но от госпитализации отказался.

- Подозреваемого в нападении задержали в тот же день. 21 февраля ему было предъявлено обвинение. Свою вину он частично признал. Под стражей мужчина пробудет до 19 апреля, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Так как Колкер оказал сопротивление, свой умысел мужчина до конца не довел, поэтому его обвиняют в покушении на убийство. Ему грозит до 11 лет лишения свободы.