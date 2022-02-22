Мужчины Петербурга зарабатывают больше женщин

Сумма дохода большинства петербуржцев находится как раз между 30 и 100 тысячами рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Среди мужчин Санкт-Петербурга ежемесячный заработок более ста тысяч рублей имеют около 18%. При этом такой же заработной платой могут похвастаться вдвое меньше горожанок – 8%. Об этом свидетельствуют данные опроса HeadHunter.

- Северная столица вошла в пятерку российских городов с высоким заработком. Свыше «сотки» в месяц в среднем получают 13 % местных жителей. Почти столько же петербуржцев (14%) довольствуются заработком меньше 30 тысяч в месяц, - пояснили в службы исследований HeadHunter Северо-Запад.

По данным исследования, сумма дохода большинства жителей города на Неве находится как раз между 30 и 100 тысячами рублей.

Примечательно, что лидером по высокому уровню оплаты труда в России помимо Москвы стала Новосибирская область.

Напомним, ранее «КП-Петербург» писала о росте зарплат у специалистов IT-сферы Петербурга вопреки падению прибыли компаний.