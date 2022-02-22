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Общество22 февраля 2022 15:43

Дворцовый мост засветится российским триколором 23 февраля

Подсветку сооружения организуют в честь Дня защитника Отечества
Кирилл МИНЯЙЛО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Дворцовый мост окрасят российским триколором в честь 23 февраля

Дворцовый мост окрасят российским триколором в честь 23 февраля

Фото: Олег ЗОЛОТО

Дворцовый мост засияет белыми, синими и красными цветовыми полосами в День защитника Отечества. Художественную подсветку включат 23 февраля с 18:15 до 00:00 часов. О праздничном освещении моста сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвета».

- Для подсветки переправы применят светодиодные светильники, которые закрепят на конструкциях моста. Включение и отключение подсветки достопримечательностей города происходит в одно время с уличным освещением, - прокомментировали в «Ленсвете».

Дворцовый мост – крупное инженерное сооружение. В пресс-службе пояснили, что конструкцию освещают 28 фонарей на 16 опорах. В праздники и дни памятных дат мост решетку моста из 156 секций подсвечивают разными цветами.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» информировала, что у стен Петропавловской крепости запустят праздничный салют в 21:00 часов 23 февраля.