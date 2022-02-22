Полицейские помогли петербурженке поймать сбежавшую от нее свинью

Жительнице Петербурга помогли поймать сбежавшую свинью Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полицейские поймали свинью в сквере Галины Старовойтовой. Животное «устроило побег», и хозяйка обратилась за помощью. Питомец не пострадал: Дусю – кличка свиньи – передали петербурженке. О случае стало известно из группы «ВКонтакте» «Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ».

Жительница Петербурга рассказывает о жизни двух свиней в Instagram-аккаунте, в котором делится бытовыми историями своих питомцев. За животными наблюдают больше 800 подписчиков.

Когда Дусю вернули обратно домой, женщина опубликовала видеозапись, на которой ласково назвала свинью «скотиняшей», убежавшей от «матери».

- Мы не терялись, просто Дуся любит уйти в побег. Если она еще и Кешандрия [вторая свинья в доме хозяйки –– ПРИМ. РЕД.] научит, то будет плохо, - шутливо рассказала хозяйка животного.

В январе «Комсомольская правда в Петербурге» публиковала видеозапись, на которой черный кабан бегал в районе Купчино.