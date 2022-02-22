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Общество22 февраля 2022 16:33

Погода в Петербурге ухудшится 23 февраля

Жителей города просят быть внимательными на дорогах
Кирилл МИНЯЙЛО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Санкт-Петербурге ухудшится погода в День защитника Отечества

В Санкт-Петербурге ухудшится погода в День защитника Отечества

Фото: Олег ЗОЛОТО

Во второй половине ночи 23 февраля на дорогах ожидается гололедица. ГУ МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает жителей, что в городе ухудшится погода. Об этом передали в пресс-службе министерства.

- Петербуржцам следует быть аккуратными на дорогах города из-за ухудшающихся погодных условий, – прокомментировали сотрудники МЧС Санкт-Петербурга.

Напомним, что девятибалльные пробки зафиксировали в Петербурге вечером 22 февраля. Водители жалуются на предпраздничную лихорадку перед Днем защитника Отечества, а также на последствия мощного снегопада.