Погода в Петербурге ухудшится 23 февраля

В Санкт-Петербурге ухудшится погода в День защитника Отечества Фото: Олег ЗОЛОТО

Во второй половине ночи 23 февраля на дорогах ожидается гололедица. ГУ МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает жителей, что в городе ухудшится погода. Об этом передали в пресс-службе министерства.

- Петербуржцам следует быть аккуратными на дорогах города из-за ухудшающихся погодных условий, – прокомментировали сотрудники МЧС Санкт-Петербурга.

Напомним, что девятибалльные пробки зафиксировали в Петербурге вечером 22 февраля. Водители жалуются на предпраздничную лихорадку перед Днем защитника Отечества, а также на последствия мощного снегопада.