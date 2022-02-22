В парке Петербурга сожгут «Черное сердце» плохих воспоминаний горожан

«Черное сердце» для плохих воспоминаний построят в ЦПКиО Фото: СОЦСЕТИ

Почтовый ящик «Черное сердце» для плохих воспоминаний установят в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ЦПКиО на своей странице "ВКонтакте".

- С 25 февраля по 4 марта "Черное сердце" будет "заключать" в себя все плохие воспоминания горожан. Позже конструкцию сожгут вместе с главным чучелом во время народных гуляний "Шуми, Масленица!" - говорится в сообщении.

Ручку и бумагу жителям смогут выдать в парке. Пресс-служба ЦКПиО добавляет, что написать в записке можно о любых проблемах, от которых хочется избавиться.

В январе «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что литографию картины «Масленица» русского художника-авангардиста Павла Филонова продадут с торгов. Ее предварительно оценили в 46 тысяч рублей.