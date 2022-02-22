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Общество22 февраля 2022 19:21

Зону платной парковки расширят на Калининский и Выборгский районы Петербурга в 2023 году

Появление новых парковочных мест должно улучшить пропускную способность улично-дорожной сети
Кирилл МИНЯЙЛО
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Зону платной парковки расширят в Петербурге еще на два района в 2023 году

Зону платной парковки расширят в Петербурге еще на два района в 2023 году

Фото: Артем КИЛЬКИН

Зоны платной парковки в Петербурге расширят на Калининский и Выборгский районы в 2023 году. Места для автомобилей организуют на улицах, которые находятся рядом с центром города. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на главу Комитета по транспорту города Кирилла Полякова.

В Калининском и Выборгском районах планируют создать примерно 7,5 тысяч платных парковочных мест для автомобилей. По замечанию Полякова, расширение зон платной парковки улучшит проходимость общественного транспорта, а также пропускную способность улично-дорожной сети.

Кроме этого, в 2022 году в Петербурге планируют создать почти 60 тысяч платных парковочных мест: в Центральном и Адмиралтейском районах – 27 тысяч, в Василеостровском и Петроградском – 31 тысячу. На данный момент тариф платной парковки для легковых автомобилей составляет 100 рублей в час.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что центру управления парковками в городе через суд запретили сбрасывать чересчур грязные сточные воды.