В Петербурге починили трубопровод после провала авто в кипяток

Бригада из 35 тепловиков срочно починила трубопровод после провала машины в кипяток в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

После провала автомобиля под асфальт на улице Лени Голикова работники теплосетей отремонтировали 15 метров трубопровода. Об этом сообщили в пресс-службе «Теплосеть Санкт-Петербурга» во вторник, 22 февраля.

- Из-за происшествия работники компании экстренно восстановили поврежденный участок. Специалисты заменили 15 метров ненадежного трубопровода, - говорится в сообщении.

Система отопления после ремонта работает без перебоев. На участке трудились 35 человек с использованием 11 единиц техники.

Петербуржцам напоминают, если на поверхность вытекает горячая вода или исторгается пар, то не нужно подвергать жизнь опасности. Следует вызвать спасателей «Теплосети Петербурга» и покинуть место ЧП.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» публиковала снимок автомобиля, провалившегося под асфальт из-за неисправного трубопровода на улице Лени Голикова.