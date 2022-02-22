Названы районы Петербурга, где в 2023 году появятся новые зоны платной парковки

Власти назвали два района Северной столицы, где в 2023 году расширят зону платной парковки Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге стали известны два района, в которых собираются увеличить зону платной парковки в 2023 году. О планируемом нововведении «Фонтанке» рассказал глава комитета по транспорту города Кирилл Поляков.

Около 7,5 тысяч платных мест для парковки автомобилей создадут в Калининском и Выборгском районах Петербурга. Увеличение платной парковочной зоны улучшит дорожную инфраструктуру города, считают власти.

В нынешнем 2022 году в четырех районах Северной столицы так же планируют увеличить число платных парковочных мест в сумме почти до 60 тысяч штук. Они появятся в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах.

Напомним, до этого корреспондент «Комсомольской правды в Петербурге» сообщал, что центру управления парковками в городе через суд запретили сбрасывать чересчур грязные сточные воды.