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Общество22 февраля 2022 20:14

Названы районы Петербурга, где в 2023 году появятся новые зоны платной парковки

В 2022 году число платных парковочных мест тоже увеличат в 4 районах города
Кирилл МИНЯЙЛО
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Власти назвали два района Северной столицы, где в 2023 году расширят зону платной парковки

Власти назвали два района Северной столицы, где в 2023 году расширят зону платной парковки

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге стали известны два района, в которых собираются увеличить зону платной парковки в 2023 году. О планируемом нововведении «Фонтанке» рассказал глава комитета по транспорту города Кирилл Поляков.

Около 7,5 тысяч платных мест для парковки автомобилей создадут в Калининском и Выборгском районах Петербурга. Увеличение платной парковочной зоны улучшит дорожную инфраструктуру города, считают власти.

В нынешнем 2022 году в четырех районах Северной столицы так же планируют увеличить число платных парковочных мест в сумме почти до 60 тысяч штук. Они появятся в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах.

Напомним, до этого корреспондент «Комсомольской правды в Петербурге» сообщал, что центру управления парковками в городе через суд запретили сбрасывать чересчур грязные сточные воды.