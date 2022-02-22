Таможенники Выборга изъяли более 1000 примагниченных под вагоном пачек сигарет

Выборгские таможенники нашли больше тысячи пачек сигарет в раме вагона Фото: Александр ГЛУЗ

Таможенники в Выборге обнаружили 106 блоков сигарет при осмотре грузового поезда. О незаконном вывозе больше 1000 пачек сигарет сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

- Сотрудники таможенного контроля в Выборге выявили незаконный вывоз 1053 пачек сигарет. Коробки с табачными изделиями упаковали в полимерную пленку и спрятали, прикрепив к раме вагона магнитами, - рассказали в пресс-службе.

В таможне добавили, что за полгода это третья попытка незаконно вывезти табачную продукцию через пост в «Светогорск – железнодорожное».

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» информировала, что петербургские таможенники обнаружили крупную партию контрабандных сигарет. Всего сотрудники изъяли 48 тысяч пачек сигарет.