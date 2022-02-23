Роспотребнадзор выявил нарушения в 3% петербургского мяса

В Петербурге Роспотребнадзор выявил более 4 тысяч небезопасного мяса за 2022 год Фото: Олег ЗОЛОТО

В магазинах Петербурга выявили более 4 тысяч небезопасного для здоровья мяса и мясных продуктов в 2022 году. Сотрудники управления Роспотребнадзора проверили в городе мясо по нескольким показателям и выявили нарушения.

- Мясную продукцию проверили по физико-химическим, санитарно-химическим и микробиологическим показателям. В результате нарушения обнаружили в 3,1% проб, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Северной столицы.

Всего сотрудники организации изъяли 32 партии мясной продукции после проверок. Вес составил 600 килограмм. Причастных к нарушениям привлекли к административной ответственности.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» информировала, что таможенники в Выборге изъяли более тысячи пачек сигарет при осмотре грузового поезда.