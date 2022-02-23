В школе Петербурга установили парту Героя России Александра Грибовского к 23 февраля

В Петербурге открыли парту Героя России Александра Грибовского

Парту Героя России Александра Грибовского открыли в Петербурге ко Дню защитника Отечества. Она появилась в школе №5 Василеостровского района. Так перед праздником увековечили имя участника Великой Отечественной войны, пишет «Петербургский дневник».

- Александр Грибовский не вернулся с фронта. Парту Героя установили в кабинете истории, в нем есть и другая информация: в том числе о выпускниках школы, не вернувшихся с войны. На парте размещен QR-код для мобильных устройств, с помощью которого можно попасть на портал о героях страны, - сообщает информационный ресурс.

Александр Грибовский удостоен высшей награды одним из последних участников Великой Отечественной войны. Как отметил депутат Законодательного собрания Константин Чебыкин, такие парты с именами героев могут появиться во всех исторических школах города.

Напомним, что «КП-Петербург» сообщала, в девять часов вечера по московскому времени в среду, 23 февраля, у стен Петропавловской крепости в честь Дня защитника Отечества прогремит праздничный салют.