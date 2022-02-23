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Общество23 февраля 2022 15:41

Жительница Кудрово стала очевидцем забавной сцены между лисой и стаей ворон

В комментариях пользователи оценили комичность ситуации
Кирилл МИНЯЙЛО
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Стая ворон украла добычу лисы в Кудрово

Стая ворон украла добычу лисы в Кудрово

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Кудрово стала очевидцем забавной сцены между лисой и стаей ворон. Пока хищница охотилась, птицы прилетели и забрали ее добычу. Автор иронично вспомнила произведение баснописца Ивана Крылова «Ворона и Лисица». Ролик девушка опубликовала в своей Tik-Tok-аккаунте.

- Ворона и Лисица наоборот, - подписала видеозапись автор.

Под мелодию из кинофильма «Джентльмены удачи» на кадрах видно, как лиса поймала в снегу грызуна. После хищница отвлеклась, оставив добычу позади себя. В тот же момент нагрянула стая ворон, которая похитила еду лисы.

В комментариях пользователи оценили комичность ситуации и шутливо отметили, что «лиса вовсе не хитрая».

- Мстят за сыр; проворонила; налог на добычу, - отреагировали подписчики в комментариях под видеозаписью.

Напомним, что ранее полицейские помогли петербурженке поймать сбежавшую от нее свинью. Питомец по кличке Дуся «устроила побег», и хозяйка обратилась за помощью.