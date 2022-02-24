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Происшествия24 февраля 2022 7:35

Пожар произошел на территории ТЭЦ в Петербурге

Площадь возгорания составляла 60 квадратных метров
Анастасия СОБОЛЕВА
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На территории ТЭЦ в Петербурге произошел пожар

На территории ТЭЦ в Петербурге произошел пожар

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Кировском районе Санкт-Петербурга утром в четверг, 24 февраля, произошел пожар. У дома номер 4 по Корабельной улице загорелся мусор. Инцидент произошел на территории ТЭЦ, сообщили в пресс-службе МЧС России.

-Огонь охватил территорию в 60 квадратных метров внутри неработающего здания. К 09:34 пожарные локализовали пожар. К ликвидации пожара привлечено шесть единиц техники и 30 спасателей МЧС РФ по Петербургу.

По предварительным данным пострадавших в результате пожара нет. Причина начала возгорания пока не установлена.

Напомним, ранее "КП-Петербург" писала о пожаре в Невском районе города на Неве. Сообщение о возгорании в квартире поступило накануне около 4 часов утра.