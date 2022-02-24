Пожар на ТЭЦ на Корабельной улице в Петербурге локализован

Пожарные локализовали ЧП на ТЭЦ в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское управление МЧС сообщает о локализации пожара на ТЭЦ в Кировском районе города. Утром 24 февраля здесь вспыхнул огонь. По счастью, горело не оборудование, а сложенный на территории мусор.

- В 08:23 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Корабельная, дом 4.На территории ТЭЦ, в неэксплуатируемом здании происходило горение мусора на площади 60 квадратных метров,- сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

На место возгорания прибыли шесть единиц техники и 60 человек спасателей МЧС. Их усилиями в 09:34 пожар был локализован.

Данных о пострадавших на данный момент нет.