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Здоровье24 февраля 2022 7:58

В Ленобласти в полном объеме возобновят медпомощь детям

Соответствующее поручение дал губернатор Александр Дрозденко
Анастасия СОБОЛЕВА
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Медпомощь возобновят в Ленобласти

Медпомощь возобновят в Ленобласти

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Ленинградской области продолжают ослаблять "анти-кодвидные" ограничения. На сей раз губернатор поручил полностью возобновить оказание медицинской помощи для детей. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщает пресс-служба областной администрации.

- Сегодня в регионе уже восстановлены профилактические осмотры детей, - пояснили в пресс-службе.

Администрация Ленобласти также отмечает, что как среди взрослого населения, так и среди несовершеннолетних снижается уровень заболеваемости COVID19.

Напомним, ранее губернатор Северной столицы Александр Беглов поручил городскому комитету здравоохранения увеличить объемы плановой помощи в 2022 году. Из бюджета Петербурга на реализацию этой инициативы направят около 153 млрд рублей.