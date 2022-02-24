В Ленобласти в полном объеме возобновят медпомощь детям

Медпомощь возобновят в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Ленинградской области продолжают ослаблять "анти-кодвидные" ограничения. На сей раз губернатор поручил полностью возобновить оказание медицинской помощи для детей. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщает пресс-служба областной администрации.

- Сегодня в регионе уже восстановлены профилактические осмотры детей, - пояснили в пресс-службе.

Администрация Ленобласти также отмечает, что как среди взрослого населения, так и среди несовершеннолетних снижается уровень заболеваемости COVID19.

Напомним, ранее губернатор Северной столицы Александр Беглов поручил городскому комитету здравоохранения увеличить объемы плановой помощи в 2022 году. Из бюджета Петербурга на реализацию этой инициативы направят около 153 млрд рублей.