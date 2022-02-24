На Краснопутиловской улице забил "фонтан". Фото: vk.com/spb_today

Очередной прорыв трубы произошел в Петербурге. На этот раз он оказался не слишком масштабным, но зрелищным. На Краснопутиловской улице образовался зимний «фонтан». О ЧП в соцсетях сообщают местные жители.

- На Краснопутиловской открыли новый фонтан, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На съемке видно, что из люка потоком идет вода. Судя по всему холодная. Рядом стоит ограждение со знаком о проводимых работах, но ремонтников рядом не замечено. В результате прорыва проезжая часть залита водой до уровня тротуара.

Напомним, что при прорыве трубы с кипятком, который произошел во вторник на юге города, серьезно пострадал мужчина.