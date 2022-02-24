Полиция может завести уголовное дело на мать, бросившую годовалого ребенка в машине в Петербурге

Мать, бросившую в машине ребенка, может ждать уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Петербурга решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении матери, которая бросила в машине годовалого ребенка и ушла. Малыша заметили прохожие, которые и вызвали спецслужбы.

- 23 февраля в полицию поступило сообщение о том, что у дома 15 корпус 2 по улице Козлова во дворе в припаркованном автомобиле плачет маленький ребенок, взрослых рядом нет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На место приехал наряд полиции. Стражи порядка, увидев на заднем сиденье одного маленького ребенка, решили машину вскрыть. Малыша передали отцу, которого срочно вызвали.

Позднее оказалось, что мама ребенка ушла к логопеду со старшим сыном, оставив младшего в автомобиле.

С нее взято обязательство о явке, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.