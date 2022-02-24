Более 8,7 тысяч человек заразились коронавирусом в Петербурге на 24 февраля

Более 8 тысяч человек заразились коронавирусом в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

За последние сутки в Санкт-Петербурге на 1 тысячу снизилось число заражений коронавирусом. По данным оперативного штаба на 24 февраля 2022 года в Северной столице выявлено еще 8,7 тысяч случаев. После выходных в городе традиционно наблюдается спад.

- За минувшие сутки в Петербурге коронавирус выявили у 8742 человек, что на 10,7 процентов меньше, чем днем ранее, - рассказали в оперштабе.

Последние данные по ковиду / Фото: Яндекс

Также в Северной столице за сутки выздоровели 6591 человек, среди умерших от коронавируса еще 79 пациентов. Всего в общей сложности за время пандемии в городе оказались заражены 1 410 963 человек, из них вылечились 1 181 200 пациентов. Жертвами инфекции стали 31 581 жителей города.

Напомним, что с 21 февраля в Петербурге смягчили ограничения. Об этом "КП-Петербург" писала ранее.