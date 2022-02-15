Указ губернатора о смягчении ограничений из-за коронавируса в Санкт-Петербурге с 21 февраля 2022 года: официальный текст

Губернатор Петербурга подписал указ о смягчении коронавирусных ограничений с 21 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

К Петербургу приближается весна, началась оттепель, а теперь горожан ждет еще и "коронавирусная оттепель". Власти Северной столицы приняли решение смягчить ограничения, продлить работу кафе и кинотеатров, а также дать возможность получить людям с антителами к коронавирусу QR-коды. Публикуем официальный текст указа губернатора о смягчении ограничений из-за коронавируса в Санкт-Петербурге с 21 февраля 2022 года.

Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление городского Правительства №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Основанием для изменений стали приказ Министерства здравоохранения РФ от 04.02.2022 №58 и предписание руководителя Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

В соответствии с постановлением с 21 февраля граждане, получившие медицинские сертификаты о наличии у них антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю коронавирусной инфекции, смогут посещать:

- торжественную регистрацию брака и торжественную регистрацию рождения;

- музеи и выставки;

- театры, цирки, концертные залы и кинотеатры;

- иные объекты, предназначенные для развлечений и досуга;

- бассейны и фитнес-центры;

- объекты розничной торговли;

- спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и иные мероприятия;

- пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), иные объекты санаторно-курортного лечения и отдыха;

- рестораны, кафе.

В соответствии с постановлением также продлевается до двух часов ночи работа ресторанов, кафе, цирков, концертных залов, кинотеатров, объектов развлечения и досуга, аквапарков, океанариумов, зоопарков, катков и аттракционов.

По-прежнему остаются закрытыми ночные кабаре, клубы (дискотеки). Также запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в караоке, барах и иных объектах общественного питания.

Возможность проведения культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий продлевается до двух часов ночи.

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