Рейсы на юг страны и за границу задержали в Пулково 24 февраля

Восемь рейсов отменили в Пулково 24 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

В аэропорту Санкт-Петербурга 24 февраля 2022 года продолжают задерживать рейсы. По состоянию на 12:30 часов в Пулково уже задержаны восемь вылетов в города страны, которые находятся на юге, а также за границу. Информация об этом появилась на табло аэропорта.

- В 8 часов утра был задержан рейс в Астрахань. Следом в 10:30 не вылетел по расписанию самолет в Сочи. Задержан рейс во Владикавказ, который должен был отправиться из Петербурга в 10:45 часов, - сообщает Пулково.

Также задержаны рейсы в Калининград, Краснодар. Помимо этого задержаны два рейса в Стамбул и один в Берлин.

Напомним, что с 24 февраля по 2 марта в стране приостановлена работа аэропортов в 12 городах. Среди них Ростов, Краснодар, Анапа, Геленджик, Ставрополь, Симферополь и многие другие.