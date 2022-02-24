Дочь депутата получила 7,5 лет тюрьмы за смерть многодетной матери в ДТП в Пушкине

Суд дал 7,5 лет студентке, совершившей смертельное ДТП в Пушкине. Фото: ОПС СПб

Пушкинский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении 20-летней студентки, дочери бывшего муниципального депутата и действующего бизнесмена. В марте 2020 года девушка, будучи пьяной, на своем Porsche протаранила Volkswagen, за рулем которого 27-летняя женщина, мать троих маленьких детей. В результате ДТП она скончалась. Обвинение требовало для виновницы аварии 7 лет 8 месяцев лишения свободы. Суд дал почти все.

- Суд установил, что подсудимая, имея стаж вождения менее 3-х месяцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Porsche, пытаясь проехать перекресток на красный сигнал светофора на скорости не менее 99 км/ч, совершила ДТП, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Сама девушка вину не признала. Она заявила, что не была пьяной, а причиной аварии указала неисправность системы своего Porsche.

Учитывая это и отсутствие раскаяния, судья дал обвиняемой 7 лет 6 месяцев колонии общего режима. Вердикт еще может быть оспорен.