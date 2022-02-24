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Общество24 февраля 2022 10:29

Аэропорт Пулково работает в штатном режиме 24 февраля

Пассажирам в случае отмены рейса рекомендуют воспользоваться другими видами транспорта
Анастасия СОБОЛЕВА
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Аэропорт Пулково 24 февраля работает в штатном режиме

Аэропорт Пулково 24 февраля работает в штатном режиме

Фото: Олег ЗОЛОТО

После новостей о задержке рейсов из Петербурга аэропорт Пулково в четверг, 24 февраля 2022 года, сообщил о том, что воздушная гавань Северной столицы продолжает свою работу в штатном режиме. Представители аэропорта порекомендовали в случае отмены рейсов не приезжать в Пулково и воспользоваться альтернативными видами транспорта.

- Уважаемые пассажиры! Аэропорт Пулково работает в штатном режиме, обслуживая пассажиров и воздушные суда на прилет и вылет, - говорится в сообщении воздушного порта города на Неве.

Пассажиров уверили, что представители авиакомпании информируют об изменении статуса рейсов и проводят работу по возврату средств и переносу бронирований при отмене рейса. Если у вас в ближайшее время запланирован полет через терминалы аэропорта Пулково, вы можете уточнить информацию по вашему рейсу через контактные данные компаний авиаперевозчиков. Найти их можно по ссылке на сайте аэропорта.

Напомним, ранее "КП-Петербург" писала о задержке о вылете из аэропорта Пулково рейсов утром 24 февраля.