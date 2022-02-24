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Происшествия24 февраля 2022 10:57

Микроавтобус сбил насмерть женщину под Петербургом

За год водитель автомобиля более 20 раз нарушил ПДД
Анастасия СОБОЛЕВА
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Под Петербургом микроавтобус сбил насмерть уроженку Поволжья

Под Петербургом микроавтобус сбил насмерть уроженку Поволжья

Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером в среду, 23 февраля 2022 года, грузовой автомобиль Ford Transit наехал на женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел на 40-м километре автодороги Санкт-Петербург — Кировск.

- 47-летняя жительница Нижнего Новгорода от полученных травм скончалась на месте ДТП, - сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным полицейской проверки, за рулем иномарки находился 44-летний петербуржец, которого в 2021 году 21 раз останавливали сотрудники ГИБДД за превышение скорости. В настоящее время полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее "КП-Петербург" сообщила, что суд Петербурга приговорил дочь бывшего муниципального депутата и действующего бизнесмена к 7,5 годам тюрьмы за смерть многодетной матери в результате ДТП в Пушкине.