Петербургские студенты рассказали о стипендии мечты

Студенты Петербурга рассказали о стипендии мечты Фото: Олег ЗОЛОТО

Студенты вузов Санкт-Петербурга рассказали о том, какую бы хотели получать стипендию. Опрос показал, что запросы у учащихся не такие уж большие. Размер достойной стипендии оказался близок к уровню МРОТ.

- Ежемесячно петербургские студенты хотели бы получать от вуза 20 тысяч рублей. Именно такой суммы будет достаточно для того, чтобы не отвлекаться от учебного процесса на подработки, - следует из результатов опроса сервиса Super Job.

Для полного счастья молодежи города на Неве нужно почти в семь раз больше денег - около 148 тысяч рублей в месяц. Примечательно, что запросы студенток оказались скромнее, чем у юношей. Последним для комфортной жизни необходима ежемесячная стипендия не менее 157 тысяч рублей. Тогда как девушки обозначили сумму в 137 тысяч рублей.

Напомним, ранее «КП-Петербург» писала о результатах исследования зарплат в Северной столице. Среди петербуржцев зарплату более 100 тысяч рублей имеет около 18% мужчин и только 8% женщин.