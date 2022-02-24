Генконсульство Чехии приостановило работу в Петербурге

В Петербурге приостановили работу генконсульства Чехии / Фото: Генконсульство Чехии

В Санкт-Петербурге приостановило работу генеральное консульство Чешской Республики. Об этом стало известно 24 февраля 2022 года.

- Генеральное консульство для заявителей временно закрыто, - коротко сообщили в социальных сетях консульства.

На какой срок будет приостановлена работа посольства, пока что не сообщается.

Напомним, что 24 февраля в России временно приостановили работу аэропорты в 12 городах страны. Это Ростов-на-Дону, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж и Симферополь. Это связано со сложной ситуации на Украине. В связи с этим в аэропорту Пулково было отменено порядка 20 рейсов.