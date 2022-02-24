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Политика24 февраля 2022 13:38

Генконсульство Чехии приостановило работу в Петербурге

Об этом сообщили в ведомстве 24 февраля
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
В Петербурге приостановили работу генконсульства Чехии / Фото: Генконсульство Чехии

В Петербурге приостановили работу генконсульства Чехии / Фото: Генконсульство Чехии

В Санкт-Петербурге приостановило работу генеральное консульство Чешской Республики. Об этом стало известно 24 февраля 2022 года.

- Генеральное консульство для заявителей временно закрыто, - коротко сообщили в социальных сетях консульства.

На какой срок будет приостановлена работа посольства, пока что не сообщается.

Напомним, что 24 февраля в России временно приостановили работу аэропорты в 12 городах страны. Это Ростов-на-Дону, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж и Симферополь. Это связано со сложной ситуации на Украине. В связи с этим в аэропорту Пулково было отменено порядка 20 рейсов.