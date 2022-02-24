Задержания начались на несанкционированной акции в Петербурге

В Петербурге начали задерживать участников несанкционированной акции. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Полиция и сотрудники Росгвардии начали задерживать участников несанкционированной акции, проходящей в центре Петербурга. Около шести часов вечера здесь собрались от 50 до 70 человек, а также десятки журналистов и правоохранительные органы.

- На митинге начались первые задержания. Пару человек увели в автозаки. После этого количество участников акции начало уменьшаться, - сообщает корреспондент «КП-Петербург» с места событий.

Отметим, что полиция изначально через мегафоны призывала митингующих разойтись. Ранее с предупреждением выступала и городская прокуратура.

- Разъясняем, что, как призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии, так и само участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность, - отмечают в надзорном ведомстве.

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