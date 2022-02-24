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Общество24 февраля 2022 15:51

Крупную партию кенийских роз уничтожат в Петербурге

Цветы с паразитами попытались ввезти из Латвии
Анастасия СОБОЛЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Зараженные цветы уничтожат в Петербурге.

Зараженные цветы уничтожат в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В преддверии одного из самых "цветочных" праздников 8 марта Россельхознадзор уничтожит партию из 1000 роз, привезенных из Латвии. В ходе фитосанитарной проверки специалисты обнаружили в бутонах имаго насекомых. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в пресс-службе межрегионального надзорного ведомства

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- Во время контроля ввоза импортной партии цветов, страной происхождения которых является Кения, специалисты нашли живых насекомых, принадлежащих к опасному паразиту — Западному цветочному калифорнийскому трипсу, - уточнили в Россльхознадзоре.

Примечательно, что это не первый в этом году неприятный инцидент с цветами накануне праздников. Ранее "КП-Петербург" писала о случае, произошедшем в преддверии Дня всех влюбленных - 14 февраля: в порту Северной столицы задержали более 40 тысяч георгинов и бегоний. Надзорное ведомство так же забраковало их на фитосанитарном контроле и не пустило в Петербург.