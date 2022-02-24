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Происшествия24 февраля 2022 16:11

Пассажир в Пулково бросил в челюсть бортпроводника пакет с виски

Хулиган разозлился из-за отказа в перелете
Кирилл МИНЯЙЛО
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Суд в Петербурге признал виновным пьяного дебошира в Пулково

Суд в Петербурге признал виновным пьяного дебошира в Пулково

Фото: Олег ЗОЛОТО

Московский районный суд Петербурга признал виновным пассажира, который бросил в челюсть бортпроводника-инструктора пакет с виски и лимонадом. Мужчина заплатил штраф за нарушение, совершенное им в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе объединенных судов Северной столицы.

Следствие установило, что случай произошел на трапе самолета в Пулково 24 декабря 2021 года. Дебоширу отказали в перелете из-за его нетрезвого вида. Это разозлило обвиняемого, и он начал громко кричать, материться и размахивать руками.

- После этого дебошир запустил в челюсть бортпроводника-инструктора пакет, где лежали виски и лимонад. Член экипажа получил легкий вред здоровью, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Обвиняемого ранее не привлекали к уголовной ответственности. В содеянном он полностью раскаялся, признав вину. Суд назначил дебоширу штраф в 20 тысяч рублей и прекратил уголовное дело.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что перед судом предстанет 30-летняя петербурженка, которая в течение пяти месяцев избивала своих сына и дочь.