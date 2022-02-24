Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 16:51

«Желтый» уровень опасности продлили в Петербурге из-за сильного ветра

Водителей предупреждает о риске попасть в ДТП
Кирилл МИНЯЙЛО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Петербурге продлили «желтый» уровень опасности из-за погодных условий

В Петербурге продлили «желтый» уровень опасности из-за погодных условий

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге продлили «желтый» уровень опасности из-за погодных условий до 21:00 часов 25 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Из сведений Гидрометцентра России следует, что в городе на Неве «желтый» уровень опасности продлили из-за сильного ветра с порывами до 15-18 м/с.

- Рекомендуем водителям проявлять особую осторожность на дорогах. По возможности, лучше воздержаться от использования автомобилей из-за высокого риска аварий, - говорится в сообщении Смольного.

«Желтый» уровень опасности означает потенциально опасную погоду.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что в городе усилили контроль за безопасностью на городских водоемах и на Финском заливе из-за потепления. Спасатели патрулируют берега рек и залива, а также следят за ледовой обстановкой.