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Общество24 февраля 2022 17:26

17 исторических зданий в центре Петербурга могут снести для строительства ВСМ

Ради этого хотят изменить закон
Анастасия СОБОЛЕВА
Комментарии (14)Комментарии (14)(14)
При строительстве ВСМ могут исчезнуть девять зданий у площади Восстания.

При строительстве ВСМ могут исчезнуть девять зданий у площади Восстания.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Для строительства терминала ВСМ на площади Восстания и Большого Смоленского моста через Неву необходимо снести почти два десятка исторических зданий. В настоящий момент снос запрещен по закону. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) вынес на обсуждение проект корректировки закона «О границах зон охраны объектов…», который позволит уничтожить часть истории города на законных основаниях. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщает Мойка78.

- При строительстве ВСМ могут исчезнуть девять зданий у площади Восстания и восемь на проспекте Обуховской обороны, - уточнило издание. - По данным городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), документ разместили на сайте КГИОП таким образом, что общественность Северной столицы не придала этому событию должного внимания.

Напомним, ранее "КП-Петербург" писала старте строительства дома для очередников в рамках нацпроекта "Жилье" в Приморском районе Санкт-Петербурга. Более 250 квартир пообещали ввести в эксплуатацию уже в следующем году.