В Петербурге полиция вывела с незаконного митинга пенсионерку и увезла ее домой на патрульной машине

В Петербурге полиция вывела с незаконного митинга пенсионерку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полицейские увели пенсионерку с несогласованной акции протеста в Петербурге 24 февраля 2022 года. Напомним, незаконный митинг у Гостиного двора продолжается уже больше пяти часов, как передает корреспондент «Комсомольской правды» в Петербурге».

Очевидцы сообщили, что женщина является блокадницей. Она пришла на несанкционированную акцию с плакатом руках. Задерживать ее не стали, а предложили довести до дома на патрульной машине. Женщина согласилась.

Сотрудник полиции открыл пожилой даме дверь, помог сесть и пожелал хорошего вечера.

Напомним, несанкционированная акция в городе длится уже более пяти часов. Официальной информации о числе задержанных пока нет. Корреспондент «Комсомольской правды в Петербурге» сообщает, что сотрудники полиции и Росгвардии продолжают задерживать участников незаконного митинга.

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