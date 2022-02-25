Состав «Зенита» перед матчем с «Бетисом» объявили под музыку из «Звездных войн»

ФК "Зенит" объявили в Испании под музыку из "Звездных войн" Фото: Артем КИЛЬКИН

Выход на поле команды петербургского футбольного клуба «Зенит» объявили под музыку из кинофраншизы «Звездные войны». Случай произошел перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом». Игра началась в 23:00 часа (по СПБ) 24 февраля в испанском городе Севилья на стадионе «Бенито Вильямарин». О музыкальной композиции сообщил корреспондент «СЭ» в своем в Telegram-канале.

- Состав «Зенита» объявили под музыку из фильма «Звездные войны», - написал журналист под видео.

В начале видеозаписи слышны звуки композиции из кинокартины, после чего их заглушает шум фанатов. По сообщению спортивного корреспондента, отечественных футболистов поддерживает около 200 человек в гостевом секторе.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что баскетбольный клуб «Барселона» не поедет в Петербург на матч Евролиги с «Зенитом» из-за начала специальной военной на Украине.