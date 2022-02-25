Уголовное дело возбудили на женщину, обстрелявшую кабину дежурного на станции метро в Петербурге

В Петербурге возбудили уголовное дело на женщину за стрельбу в метро Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после того, как женщина обстреляла кабину дежурного по эскалатору на станции метро "Приморская". Об этом "КП-Петербург" стало известно 25 февраля 2022 года. Сам инцидент произошел вечером 23 февраля.

- 33-летняя жительница города, находясь в нижнем вестибюле станции метров, в ходе конфликта с 58-летний сотрудницей подземки, достала пневматический пистолет и четыре раза выстрелила в кабину, где находилась женщина, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Стрелявшую агрессивную пассажирку задержали сразу и доставили в отделение полиции. Работница метрополитена не пострадала, но написала на нападавшую заявление.

На данный момент по факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении нападавшей. Ей грозит до семи лет тюрьмы.