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Происшествия25 февраля 2022 7:48

380 человек задержали на незаконном митинге в Петербурге 24 февраля

Среди задержанных были двое несовершеннолетних
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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На незаконной акции в Петербурге задержали 380 человек

На незаконной акции в Петербурге задержали 380 человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 24 февраля 2022 года, в Санкт-Петербурге прошел несогласованный митинг. Жители города вышли на улицу у станции метро "Гостиный двор", чтобы выразить свою позицию в связи с "военной спецоперацией", которая началась на территории Донецкой и Луганской народных республик. По итогам были задержаны 380 человек.

- На незаконной акции в центре Петербурга собрались около 1,4 тысячи человек. В результате были задержаны 380 человек, в том числе двое несовершеннолетних, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Всех задержанных доставили в отделения полиции, расположенные в Адмиралтейском, Василеостровском, Красногвардейского, Выборгского, Калининского, Фрунзенского, Кировского, Красносельского, Московского, Колпинского, Центрального, Невского, Приморского, Петроградского районах города.