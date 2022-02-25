Умер мужчина, пострадавший при падении машины в яму с кипятком в Петербурге

Мужчина, который пострадал при падении машины в яму с кипятком в Петербурге, скончался в больнице Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Провалившийся в яму с кипятком на улице Лени Голикова в Санкт-Петербурге водитель Mercedes скончался. Медикам НИИ скорой помощи имени Джанелидзе не удалось спасти его жизнь. Об этом в пятницу, 25 февраля, пишет газета "Петербургский дневник".

- АО "Теплосеть Петербург" выражает свои глубочайшие соболезнования родственникам и близким и проводит работу по оказанию всей необходимой помощи, в том числе по страховому возмещению вреда, - прокомментировали трагедию в пресс-службе организации.

В "Теплосети" также сообщили, что родственникам петербуржца выплатят в рамках страхового возмещения два миллиона рублей.

Напомним, что в ночь на 22 февраля 2021 года на улице Лени Голикова в Петроградском районе Петербурга прорвало теплотрассу. В результате аварии в яму с кипятком провалился автомобиль, внутри которого находился мужчина.